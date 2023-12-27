В Пермском крае впервые врачи провели пересадку сердца

«Историческое событие для медицины Пермского края — в регионе впервые проведена пересадка сердца! От момента, когда сердце было извлечено у донора, до того, как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме, без осложнений», — написал Махонин в Telegram.