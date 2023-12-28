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Мэр Катангского района Сергей Чонский останется под стражей до апреля 2024 года

Куйбышевский районный суд города Иркутска продлил мэру Катангского района Сергею Чонскому заключение под стражей, сообщает телеграм-канал Суды_38.
Источник: Соцсети

Напомним, задержали Сергея Чонского в ноябре этого года за подозрение во взятках. Позднее он пытался обжаловать решение суда — но безрезультатно.

Теперь же арест продлён до 4 апреля 2024 года (включительно).