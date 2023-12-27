Домики Деда Мороза и снежковый тир: лучшие места для новогодних гуляний в Самаре 2023−2024

Жители Самарской области будут отдыхать с 30 декабря 2023 года до 8 января 2024-го. Отдохнув и поев салатов, обязательно захочется куда-нибудь сходить. Тем более погода обещает быть комфортной для прогулок. Рассказываем, где в Самаре организованы лучшие новогодние места, куда сходить и что посмотреть в праздничные дни.
Площадь Куйбышева
Площадь Куйбышева остается главной новогодней локацией в Самаре. Там стоит 25-метровая елка и еще несколько маленьких рядом. Площадь украшают ледяные скульптуры во главе со Снежной королевой и множество новогодней иллюминации. Кроме того, там вновь заработает красивая усадьба самарского Деда Мороза. Любителям активного отдыха тоже есть из чего выбирать: два больших катка, площадка для игры в городки, площадка для «Лазертага» и игры в керлинг, cнежковый тир, гигантские шахматы, биатлон тир, футбольный бильярд, фотозона.
Самарская набережная
На Маяковском спуске набережной Волги юных самарцев все каникулы будет развлекать Дед Мороз. Его домик работает по следующему графику: 30 декабря с 12.00 до 19.00, 31 декабря с 12.00 до 16.00,
Площадь Славы
В этом году на площади Славы перед зданием регионального правительства снова залили большой каток и поставили красивую елку. Также пространство украсили светящимися новогодними арт-объектами и другими элементами световой иллюминации. Получилось отличное место для прогулок в центре города.
Стадион «Солидарность Арена»
С 30 декабря по 8 января на территории стадиона «Солидарность Арена» будет работать олимпийская деревня-2024 «Семейные традиции». На площадке будут каток и лыжные трассы для спортивных забегов и массовых катаний. Для детей оборудуют безопасные горки. Также для них по расписанию будет работать сказочный домик Деда Мороза. Для всех желающих организуют мастер-классы по зимним видам спорта: снежному регби, хоккею, керлингу, синхронному катанию на коньках.
Парк Гагарина
В парке Гагарина уже сейчас можно покататься на коньках, лыжах и на ледовой горке (платно). А еще в этом году исполнилось пять лет колесу обозрения. В честь маленького юбилея администрация парка проводит акцию — до 30 декабря 2023 при покупке билета на аттракцион второй вы получаете в подарок. Аттракцион работает с 12:00 до 21:00.
Этнопарк Дружбы народов
5 января 2024 года этнопарк Дружбы народов в Волгаре приглашает на масштабные новогодние гуляния. Гостям предлагают принять участие в зимних играх, экскурсиях, которые будут проходить в национальных подворьях, заняться активными видами отдыха — покататься на санях, ватрушках, лыжах. Дед Мороз и Снегурочка, конечно же, будут. Начало в 10.00, вход платный: 400−500 рублей.