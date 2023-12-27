Домики Деда Мороза и снежковый тир: лучшие места для новогодних гуляний в Самаре 2023−2024

На Маяковском спуске набережной Волги юных самарцев все каникулы будет развлекать Дед Мороз. Его домик работает по следующему графику: 30 декабря с 12.00 до 19.00, 31 декабря с 12.00 до 16.00, 1—8 января с 12.00 до 19.00. В резиденции можно будет поговорить с Дедушкой, рассказать стишок и спеть песенку, поиграть в аэрохоккей, сделать праздничные снимки на память и отправить открытку близким в любую точку России. А если пройти чуть дальше по набережной — до бассейна ЦСКА, то можно покататься на льду на свежем воздухе.