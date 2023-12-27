Проект моста через Оку в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу

Проекты пятого моста через Оку в Нижнем Новгороде, а также второго этапа второй и третьей очередей дублера проспекта Гагарина прошли госэкспертизу. Об этом сообщает замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов.
По его словам, на прошлой неделе одобрена заявка региона на получение 3,5 млрд рублей инфраструктурного кредита, и эти деньги направят на проект строительства дублера.
Второй этап второй очереди дублера касается участка протяженностью 2,65 км, который начинается в районе автомобильной дороги Большая Ельня — Ольгино, в районе деревни Бешенцево.
Третья очередь дублера касается строительства двухуровневой развязки на пересечении с дорогой Р-158 Нижний Новгород — Саратов, завершится она у автодороги Ряжск — Муром — Нижний Новгород — между деревней Ольгино и селом Ближнее Борисово. Протяженность — почти 2 км.
Напомним, концессионное соглашение на строительство дороги-дублера заключено на 30 лет и 9 месяцев, из них строительство займет 4,5 года. Ранее сообщалось, что дублер планируется сделать платным, чтобы окупить затраты. Владельцам легковых автомобилей придется платить 4 рубля за один км, а грузовых — 8 рублей.