Проект моста через Оку в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу

Напомним, концессионное соглашение на строительство дороги-дублера заключено на 30 лет и 9 месяцев, из них строительство займет 4,5 года. Ранее сообщалось, что дублер планируется сделать платным, чтобы окупить затраты. Владельцам легковых автомобилей придется платить 4 рубля за один км, а грузовых — 8 рублей.