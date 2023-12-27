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Четвертая в 2023 году тройня родилась в Мангистауской области

В конце года в Мангистауском областном перинатальном центре «Ана мен бала» родилась тройня, четвертая по счету в уходящем году, передает ИА «NewTimes.kz».
Источник: Newtimes.kz

Об этом сообщили порталу Lada.kz в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

Ранее 35-летняя жительница Мунайлинского района, многодетная мать с четырьмя детьми, уже родила тройню.

Мать и отец новорожденных работают в местном комплексе аэропорта. Все трое новорожденных — девочки.

Младенцы родились с весом 1 кг 890 гр; 1 кг 950 гр и 2 кг 700 гр.

Малышам родители дали имена Асылым, Айзада, Айдана.

«Мать находится в хорошем состоянии, а младенцы получают лечение в отделении второго этапа ухаживания в перинатальном центре. Малышки будут находиться под наблюдением врачей до стабилизации состояния», — сообщили в ведомстве.

Желаем родившимся в канун Нового года тройняшкам крепкого здоровья, благополучного воссоединения с семьей!