Четвертая в 2023 году тройня родилась в Мангистауской области

Об этом сообщили порталу Lada.kz в пресс-службе регионального управления здравоохранения.
Ранее 35-летняя жительница Мунайлинского района, многодетная мать с четырьмя детьми, уже родила тройню.
Мать и отец новорожденных работают в местном комплексе аэропорта. Все трое новорожденных — девочки.
Младенцы родились с весом 1 кг 890 гр; 1 кг 950 гр и 2 кг 700 гр.
Малышам родители дали имена Асылым, Айзада, Айдана.
«Мать находится в хорошем состоянии, а младенцы получают лечение в отделении второго этапа ухаживания в перинатальном центре. Малышки будут находиться под наблюдением врачей до стабилизации состояния», — сообщили в ведомстве.
Желаем родившимся в канун Нового года тройняшкам крепкого здоровья, благополучного воссоединения с семьей!