Свердловские власти нашли плюсы в сильном снегопаде на Урале

«Большие снегопады — это хорошо. Они восполняют запас влаги в почве и обеспечивают нормальный рост растений. Напомню, в предыдущие годы мы фиксировали рекордно низкий уровень осадков», — заметил первый заместитель агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов. Также выпавший снег поможет перезимовать многолетним плодово-ягодным, овощным и озимым культурам.