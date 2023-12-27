«Белпочта» предупреждает об очередной схеме мошенничества

Аферисты от имени РУП «Белпочта» отправляют в мессенджерах сообщения, в которых говорится, что посылка прибыла на склад, но не может быть отправлена из-за отсутствия полных сведений об адресе получателя.
Далее предлагается перейти по прикрепленной ссылке на якобы сайт почты, где необходимо заполнить данные и оплатить тариф за услугу.
В РУП «Белпочта» просят клиентов быть осторожными при переходе по ссылкам в интернете, а также сообщают, что у предприятия есть только один официального сайта — belpost.by.