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«Белпочта» предупреждает об очередной схеме мошенничества

Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан методом фишинга, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу «Белпочты».

Аферисты от имени РУП «Белпочта» отправляют в мессенджерах сообщения, в которых говорится, что посылка прибыла на склад, но не может быть отправлена из-за отсутствия полных сведений об адресе получателя.

Далее предлагается перейти по прикрепленной ссылке на якобы сайт почты, где необходимо заполнить данные и оплатить тариф за услугу.

В РУП «Белпочта» просят клиентов быть осторожными при переходе по ссылкам в интернете, а также сообщают, что у предприятия есть только один официального сайта — belpost.by.