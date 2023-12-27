Водителей предупредили о заторах на участке М-4 «Дон» в Ростовской области

С 28 по 29 декабря в Ростовской области на отрезке трассы М-4 «Дон» будут ремонтировать дефекты дорожного покрытия. В связи с этим время в пути увеличится, предупредили в региональном управлении Госавтоинспекции.
— Речь идет об участке автодороги с 995 по 1007 километр. Временные рамки движения транспортных средств по данному участку значительно увеличатся, — говорится в сообщении ведомства.
Водителей попросили заранее планировать свои маршруты с учетом ситуации. Также автолюбителей предостерегают от нарушения ПДД и очередности движения в потоке машин.
Добавим, затор в районе указанного участка пути собрался уже сегодня, 27 декабря. К вечеру протяженность пробки от хутора Пролетарка до разворота на Шахты и Новошахтинск составила около 22 километров.