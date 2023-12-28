Дмитрию Кузнецову предложили стать главным тренером «Енисея» в Красноярске

Сейчас он работает главным тренером 2DROTS. О возможном назначении сообщает «РБ Спорт».
Футбольный клуб «Енисей» ведет переговоры с главным тренером московского любительского клуба 2DROTS Дмитрием Кузнецовым. Ему предлагают возглавить красноярскую команду, которая находится в Первой лиге.
Кузнецов заявил журналистам, что решение будет принято в среду. Тогда состоится заключительный разговор. Тренер добавил также, что ему нужно будет решить вопрос с отцом.
«Все будет решаться в среду. Должен быть финальный разговор. Спасибо “Енисею” за терпение, за сделанное мне предложение. Но ситуация с отцом останавливает. Надо ее урегулировать», — приводит слова Кузнецова «СЭ».
Как сообщают СМИ, отец тренера испугался остаться в одиночестве, когда сын уедет в далекий Красноярск.
Ранее сообщалось, что пост главного тренера красноярского «Енисея» покинул Эдуард Штрейнбрехер.