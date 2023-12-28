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Дмитрию Кузнецову предложили стать главным тренером «Енисея» в Красноярске

Новым главным тренером футбольного клуба «Енисей» в Красноярске может стать Дмитрий Кузнецов.
Источник: Соцсети

Сейчас он работает главным тренером 2DROTS. О возможном назначении сообщает «РБ Спорт».

Футбольный клуб «Енисей» ведет переговоры с главным тренером московского любительского клуба 2DROTS Дмитрием Кузнецовым. Ему предлагают возглавить красноярскую команду, которая находится в Первой лиге.

Кузнецов заявил журналистам, что решение будет принято в среду. Тогда состоится заключительный разговор. Тренер добавил также, что ему нужно будет решить вопрос с отцом.

«Все будет решаться в среду. Должен быть финальный разговор. Спасибо “Енисею” за терпение, за сделанное мне предложение. Но ситуация с отцом останавливает. Надо ее урегулировать», — приводит слова Кузнецова «СЭ».

Как сообщают СМИ, отец тренера испугался остаться в одиночестве, когда сын уедет в далекий Красноярск.

«Енисей» располагается на 10-й строчке в таблице Первой лиги. По итогам 20 матчах красноярская команда набрала 24 очка.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера красноярского «Енисея» покинул Эдуард Штрейнбрехер.