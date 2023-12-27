Как будут работать социальные учреждения Москвы в новогодние каникулы

В дни предновогодних праздников изменится работа всех читальных залов Главархива Москвы. 27 декабря они будут открыты до 15:00, 28 декабря будут работать по стандартному графику, а 29 декабря закроются на санитарный день. С 1 по 8 января читальные залы закрыты, а после праздников возобновят работу по обычному графику.