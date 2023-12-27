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Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми

Минтранс опроверг имеющиеся данные о видео с ползущими по ледяной дороге людьми.
Источник: РИА Новости

ОМСК, 27 дек — РИА Новости. Минтранс опроверг информацию, что видео, на котором покрытую льдом трассу пытаются на четвереньках переползти люди, а в кювете лежат автомобили, снято в Омской области.

Видео массово рассылалось в мессенджерах и распространялось в Telegram-каналах. На кадрах люди тщетно пытаются переползти обледенелую трассу под порывами ветра. В комментариях указывалось, что видео снято в Омской области на трассе «Омск — Павлодар». При этом на одном из автомобилей видна надпись полиция, написанная латиницей.

«На данный момент на дорогах в Омской области ситуация стабильная. Обращений и жалоб от граждан по данному поводу не поступало. На дорогах работает техника. Все ограничения движения из-за непогоды в регионе сняли вчера после 20.00. По всей видимости, видео снято не в Омской области», — сообщили РИА Новости в областном минтрансе.

Во вторник в регионе из-за погодных условий и аномально теплой погоды было введено временное ограничение для автобусов, такси и маршруток.