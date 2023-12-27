Минтранс прокомментировал видео с ползущими по ледяной дороге людьми

Видео массово рассылалось в мессенджерах и распространялось в Telegram-каналах. На кадрах люди тщетно пытаются переползти обледенелую трассу под порывами ветра. В комментариях указывалось, что видео снято в Омской области на трассе «Омск — Павлодар». При этом на одном из автомобилей видна надпись полиция, написанная латиницей.