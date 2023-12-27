Новые поликлиники и больницы откроют в Севастополе — где и когда

Новые больницы и поликлиники «Два важнейших для города объекта сейчас строятся на Камышовом шоссе — больница скорой медицинской помощи и новый корпус онкологического диспансера. Строительство набрало нужный темп. Работы должны быть завершены до конца следующего года, после этого больницы оснастим оборудованием и откроем для пациентов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, новую поликлинику для взрослых сейчас возводят на улице Молодых строителей, детскую — на улице Красносельского — она заменит старую на площади Ластовой. Уже сейчас новая поликлиника для взрослых и детей открыта в Казачьей бухте, амбулатория появилась на Фиоленте — она начнет работать в январе, напомнил градоначальник.
Ремонты, оборудование, кадры
«Действующие медучреждения мы продолжаем приводить в порядок. В начале года после капремонта открылась больница им. Даши Севастопольской. Также ремонт провели в детских поликлиниках на улицах Корчагина и Тараса Шевченко. Сейчас, в конце года, заканчивается капремонт взрослой поликлиники на улице Ерошенко и детской на проспекте Гагарина», — продолжил губернатор.
Он отметил, что медицинское оборудование уже закуплено, дефицит кадров решают с помощью мер поддержки — в текущем году в город удалось привлечь 21 врача и 14 фельдшеров. Кроме того, на базе СевГУ открылся Институт фундаментальной медицины, 50 студентов-целевиков которого также будут работать в Севастополе.
Новая поликлиника в Казачьей бухте Севастополя начала прием пациентов в ноябре. Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену, способна обслуживать 10 тысяч взрослых и 3,5 тысячи детей. Это первая капитальная новая поликлиника, которая создана с нуля за новейшую историю Севастополя.