Новые поликлиники и больницы откроют в Севастополе — где и когда

Кроме того, новую поликлинику для взрослых сейчас возводят на улице Молодых строителей, детскую — на улице Красносельского — она заменит старую на площади Ластовой. Уже сейчас новая поликлиника для взрослых и детей открыта в Казачьей бухте, амбулатория появилась на Фиоленте — она начнет работать в январе, напомнил градоначальник.