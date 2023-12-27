Константинов: авторы видео атак на Крым выполняют роль шпионской сети

Люди, выкладывающие в социальные сети видео атак на Крым, выполняют роль шпионской сети. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Руководитель регионального парламента назвал публикацию таких видео вредной и преступной. По словам главы законодательной власти республики, таким образом люди, сами того не понимая, предоставляют нужную информацию противнику, и ему не нужно развивать шпионскую сеть. Как пояснил Константинов, опубликованные дают ВСУ подтверждение прилетов и позволяют учитывать специфику работу системы противовоздушной обороны при последующих атаках.
— Ситуация ими проигрывается, и никакой Запад не может решить этой проблемы и не в состоянии одолеть Россию, но на гадости они способны, и силы на это у них есть, — подчеркнул председатель Госсовета.
Константинов призвал крымчан к осторожности чувству ответственности.
— Если ты это видишь, то не нужно фотографировать или пересылать, — сказал он.
Напомним, 26 декабря в районе Феодосии произошла вражеская атака. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что территория порта оцеплена. Он добавил, что детонация прекратилась, а пожар удалось локализовать. В результате атаки погиб один человек, еще четверо пострадали. Советник главы Крыма Олег Крючков призвал не выкладывать в сеть фото и видео. Позднее он сообщил, что все авторы такого контента установлены. Крючков добавил, что за подобные публикации возможно уголовное наказание.