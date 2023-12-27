После вечеринки к Ивлеевой пришли с обысками, а налоговая начала проверку
Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).
Минобороны представило социальный портрет мобилизованного
Это работающий мужчина со средним и средним специальным образованием, в среднем ему 35 лет.
С блогера Чекалиной сняли все ограничения
С блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сняты все ограничения, включая связанные с перемещением и использованием интернета.
РЖД рассказали, когда на замену «Ласточке» выйдет «Финист»
Российские железные дороги 28 декабря запустят первую полностью импортозамещенную «Ласточку» — модель серии ЭС104. Поезд будет носить название «Финист» в честь сказочной птицы — символа возрождения.
Россияне назвали самые надоевшие новогодние блюда
Салат оливье возглавил рейтинг надоевших россиянам новогодних блюд.
Главные новости к вечеру 27 декабря
После вечеринки к Ивлеевой пришли с обысками, а налоговая начала проверку