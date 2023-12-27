В трех районах Волгограда отключат свет 28 декабря

В Центральном районе Волгограда в четверг плановые отключения света затронут с 9.00 до 17.00 улицы Пархоменко, 39 и Днестровскую, 2а. В Ворошиловском районе вырубят электроснабжение всего на час с утра — с 5.00 до 6.00 — на улицах: Кузнецкая, 24, Елисеева, 15а, 15 и 17.