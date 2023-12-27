В трех районах Волгограда отключат свет 28 декабря

Из-за плановых работ энергетиков за три дня до новогодних праздников три района Волгограда оставят без света. В списке адресов, которые затронут отключения электричества 28 декабря 2023 года в Волгограде — дома красноармейского, Центрального и Ворошиловского районов, сообщили в «Россети Юг».
В Центральном районе Волгограда в четверг плановые отключения света затронут с 9.00 до 17.00 улицы Пархоменко, 39 и Днестровскую, 2а. В Ворошиловском районе вырубят электроснабжение всего на час с утра — с 5.00 до 6.00 — на улицах: Кузнецкая, 24, Елисеева, 15а, 15 и 17.
В Красноармейском районе Волгограда отключат электричество 28 декабря 2023 с 9.00 до 14.00 на улицах: Аметистовая, 12−20, Агатовая, 1−15, 2−14, Апрельская, 12−16б, 1, 13, Дачная, 54−98, 148, 154, 154а, 152, 101, 105, 109, 111, 127, 129, 131, 133, 139, 125−133, 151, 153, 146−166, Ергенинская, 5, 15б, 16б, 10, Кировская, 26−28, Колесная, 63, 87, 70−88, 72а, 88а, 99−133, Куйбышева, 47а, 47−65, 83−107, 103б, Жасминовая, Ирисовая, Клеверная, Мандариновая, Маковая, Мраморная, Мятная, 2−6, 14−18, Мускатная, Парниковая, 4−6, 5−13, Пионовая, Полынная, 6, Рубиновая, Уфимская, 13−21, пр. Канатчиков, 21, 50 лет Октября, 4, 6.