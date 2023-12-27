Жена самарского генерала высказалась об извинениях Ивлеевой за вечеринку

Обсуждение громкого скандала, связанного с проведением «почти голой» закрытой арт-вечеринки Насти Ивлеевой, продолжается. После волны критики известная телеведущая публично извинилась в своих соцсетях. К ней обратилась и жена самарского генерала Екатерина Колотовкина.
— Настя, я бы очень хотела взять тебя с собой на СВО, показать тебе детский дом под Луганском. Мы часто туда ездим, потому как однажды увидев глаза этих детей, невозможно проехать мимо, — написала Колотовкина в своем телеграм-канале.
Екатерина предлагает девушке посетить с ней новые регионы, где откроется совсем иная реальность жизни. Колотовкина заявила, что не держит зла на Настю Ивлееву. Она также подчеркнула, что таких, как телеведущая, сейчас много.