Жена самарского генерала высказалась об извинениях Ивлеевой за вечеринку

— Настя, я бы очень хотела взять тебя с собой на СВО, показать тебе детский дом под Луганском. Мы часто туда ездим, потому как однажды увидев глаза этих детей, невозможно проехать мимо, — написала Колотовкина в своем телеграм-канале.