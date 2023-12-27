Полный отказ от алкоголя способен укрепить психическое здоровье и улучшить сон

В первую очередь при полном отказе от алкоголя у человека улучшится состояние печени и сердца. Регулярное употребление алкогольных напитков вызывает риск инсульта, ишемической болезни, гипертонии и других серьезных заболеваний.
Кроме того, отказавшийся от алкоголя человек похудеет в течение короткого времени, ведь на грамм спирта приходится 7 калорий, которые можно потратить на более питательный продукт, передает издание ETNT.
Также отказ от алкоголя улучшит сон человека, ведь именно спиртное сбивает его цикл, и укрепит иммунитет. Организм станет более стойким к инфекциям и вирусам.