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Полный отказ от алкоголя способен укрепить психическое здоровье и улучшить сон

Эксперты перечислили, чем полезен отказ от алкоголя для здоровья.
Источник: МК.RU Волгоград

В первую очередь при полном отказе от алкоголя у человека улучшится состояние печени и сердца. Регулярное употребление алкогольных напитков вызывает риск инсульта, ишемической болезни, гипертонии и других серьезных заболеваний.

Кроме того, отказавшийся от алкоголя человек похудеет в течение короткого времени, ведь на грамм спирта приходится 7 калорий, которые можно потратить на более питательный продукт, передает издание ETNT.

Также отказ от алкоголя улучшит сон человека, ведь именно спиртное сбивает его цикл, и укрепит иммунитет. Организм станет более стойким к инфекциям и вирусам.