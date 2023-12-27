Новую вакцину от мутировавшего коронавируса закупили для Ростовской области

В Ростовскую область доставили «Конвасэл» и «Спутник-Лайт» с обновленным составом. Это новые вакцины от мутировавшего коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
— Закупленные партии уже направили во все муниципалитеты области для иммунизации людей, желающих вакцинироваться и не имеющих противопоказаний, — прокомментировали в ведомстве.
Предполагается, что «Конвасэл» и модифицированный «Спутник-Лайт» эффективны против подвариантов омикрона группы ХBB, циркулирующих в настоящее время.
По данным областного Минздрава, на Дону сейчас достаточно инфекционных коек, в том числе имеется 160 ковидных мест. Увеличения коечного фонда пока не требуется, но, при необходимости, эти меры могут применить в кратчайшие сроки.
Добавим, с 18 по 24 декабря 2023 года в Ростовской области подтвердили 707 новых случаев коронавируса, было госпитализировано 55 человек. Выздоровели за неделю 885 жителей региона.
Ранее на сайте управления Роспотребнадзора также опубликовали статистику по гриппу и ОРВИ. Специалисты рекомендовали носить маски в общественных местах.