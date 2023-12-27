В Кишиневе может обрушиться 50-квартирный дом: Стены в трещинах, под фундаментом — вода

На Чеканах может обрушиться 50-квартирный дом.
Жильцы многоквартирного дома в секторе Чеканы опасаются, что однажды останутся без жилья. Из-за скопления воды за зданием стены покрылись трещинами.
Проблема началась с неисправной трубы. Хотя работники Apă Canal несколько раз ее ремонтировали, проблема не была устранена, утверждают жильцы. А представители компании путаются в своих заявлениях, говоря, что виной то дождевая вода, то старая труба.
«Мы страдаем, и не только мы, земля очень сильно просела. Проблема началась летом, в августе, возможно, и раньше были проблемы, но мы их не выявили, труб в земле не видно. Воды очень много, земля не оседает от тысячи литров воды, ее здесь было много».