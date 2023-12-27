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Новогодняя ночь на главной площади Кишинева: Публикуем ПОЛНУЮ программу шоу на 31 декабря — 1 января

В центре столицы уже вовсю работает рождественская ярмарка, качели-карусели, Домик Деда мороза и многое другое.
Источник: Комсомольская правда

Уходящий год будет отмечен 31 декабря на Площади Великого Национального Собрания праздничным концертом. Жители и гости столицы приглашены на концерт «Feerie de Revelion», который начнется в 20.00. Специальным гостем в этом году будет Carla's Dreams, сообщает IPN.

Также выступят SATOSHI, Дара, Братья Адваховы, Зинаида Жуля, Нелли Чобану, Brio Sonores, Константин Москович, Кэтэлин Жосан, Оркестр «Fluieraș», Мария Илиуц и «Crenguța de Iederă», Дойна Сулак, Ленуца Георгицэ, Корнелия Штефэнец, Вета Гимпу Мунтяну и другие.

На самом главном концерте в году выступят и коллективы колядующих и оркестр Дедов Морозов.

Концерт будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях мэрии, а также на Realitatea TV.

Кстати, за два дня после запуска Рождественской ярмарки на Площади Великого Национального Собрания ее посетило более 100 тыс. человек. Участвующие в Рождественской ярмарке местные производители продают от еды до различных изделий ручной работы.

Кроме того, начиная с этой недели, будет организован конкурс, в ходе которого все посетители ярмарки выберут самый красивый новогодний домик.