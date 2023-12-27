Новогодняя ночь на главной площади Кишинева: Публикуем ПОЛНУЮ программу шоу на 31 декабря — 1 января

Уходящий год будет отмечен 31 декабря на Площади Великого Национального Собрания праздничным концертом. Жители и гости столицы приглашены на концерт «Feerie de Revelion», который начнется в 20.00. Специальным гостем в этом году будет Carla's Dreams, сообщает IPN.