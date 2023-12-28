В Воронежской области из-за резкого потепления на малых реках начался паводок

В Грибановском районе Воронежской области местные жители сообщили о паводке на малых реках. Соответствующий пост появился на странице «Воронежской рыболовной ассоциации» в социальной сети ВКонтакте.
«Сегодня на востоке области резко начался паводок на малых реках», — говорится в сообщении с пометкой «молния».
На фото в посте рекордно поднявшийся уровень воды в реке Карачан. Как сказано в подписи к фото, снимок сделан с моста на Саратовской трассе в селе Верхний Карачан. Автор поста сообщает, что подъем воды составил более двух метров.