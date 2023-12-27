Бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор умер в 98 лет

Политик также был известен своей пророссийской позицией. Он выступал за развитие экономических и политических связей с РФ, благодаря чему в 1994 году было заключено Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом. В 1988 году Делор также содействовал подписанию декларации о взаимном признании между ЕЭС и СССР.