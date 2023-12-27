Что произошло за день? 27 декабря

Правительство утвердило новый размер базовой величины — с 1 января она составит 40 рублей. Хорошая новость в том, что теперь вырастут и все пособия, привязанные к ней. Плохая — штрафы и сборы тоже вырастут.
Эмбарго на ввоз продуктов из недружественных стран продлено до конца 2024 года. Как и ранее, «в целях обеспечения защиты национальных интересов». Так что продолжаем купляць беларускае.
Белорусских яблок и лука должно хватить. Чтобы не допустить дефицита, правительство ввело лицензирование на их экспорт на три месяца.
В преддверии Нового года, в МЧС предупредили об опасности бенгальских огней. И разъяснили, как правильно использовать, хранить и утилизировать пиротехнику.
Так как 1 января все ближе, напоминаем о грядущих с этой даты нововведениях в законодательстве. Рассказываем, что изменится в Трудовом кодексе.
Поговорили с чемпионом мира Вадимом Сашуриным, который прославился в биатлоне, отработал пятилетку с Ариной Соболенко, а сейчас сроднился с гандболом.
Названа страна с самым дорогим новогодним блюдом. Выдыхаем, это не Беларусь с «Оливье» и «Селедкой под шубой».