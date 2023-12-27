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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на четверг

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на четверг 28 декабря из-за гололедицы и мокрого снега, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Сейчас в Ричмонде: +15° 5 м/с 88% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: Sputnik.by

По информации синоптиков, ночью в ближайшие сутки погодные условия будет в основном формировать область повышенного атмосферного давления, только на северо-востоке скажется влияние неустойчивой воздушной массы. При этом днем ожидается прохождение по территории республики атмосферных фронтов с Западной Европы.

«Облачно с прояснениями, ночью по северо-востоку пройдет снег, днем во многих районах страны будут отмечаться осадки — снег, мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман», — сказали в Белгидромете.

Там также отметили, что днем 28 декабря на севере в отдельных районах Беларуси прогнозируются слабый гололед и налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица.

Ветер в четверг будет западного направления с переходом на южный — от умеренного до порывистого. Ночью температура воздуха составит от 0 до −6°С, днем — от −1°С (на северо-востоке) до +6°С (на юго-западе).