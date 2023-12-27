Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на четверг

По информации синоптиков, ночью в ближайшие сутки погодные условия будет в основном формировать область повышенного атмосферного давления, только на северо-востоке скажется влияние неустойчивой воздушной массы. При этом днем ожидается прохождение по территории республики атмосферных фронтов с Западной Европы.
«Облачно с прояснениями, ночью по северо-востоку пройдет снег, днем во многих районах страны будут отмечаться осадки — снег, мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что днем 28 декабря на севере в отдельных районах Беларуси прогнозируются слабый гололед и налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица.
Ветер в четверг будет западного направления с переходом на южный — от умеренного до порывистого. Ночью температура воздуха составит от 0 до −6°С, днем — от −1°С (на северо-востоке) до +6°С (на юго-западе).