Умер основатель компании — производителя оружия Glock

Ранее стало известно о смерти корейского актёра Ли Сон Гюна, известного в том числе по роли в фильме «Паразиты». За несколько недель до смерти Ли попал в скандал, связанный с наркотиками: артиста обвинили в употреблении запрещённых веществ, после чего полиция открыла расследование.