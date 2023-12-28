Главные культурные события января

Биртман (18+)

Клуб 12 // 2 января, 19:00.



«Биртман» — проект, созданный в 2015 году и занимающийся созданием песен на основе стихотворений вымышленного поэта Зиновия Биртмана. «Именно эти ребята заставили танцевать Василия Уткина и удостоились проклятия самого Юрия Лозы», — говорится в описании организаторов. Для тех, кто уже успел побывать на концертах «Биртман» (команда в частности выступала на рок-фестивале «Чернозем»), наверное, будет сложно представить, что может быть еще «веселей» и «танцевальней», но организаторы обещаю, что так и будет, ведь концерт посвящен дню рождения команды, а это значит расширенный состав, специальные гости и всевозможные сюрпризы.



Тайна волшебного кольца (0+)

Воронежский концертный зал // 2,3 января, 11:00, 14:00; 4 января, 11:00.



Театр «Русский терем» привезет в Воронеж новогодний спектакль-мюзикл «Тайна волшебного кольца», яркую сказку по мотивам народной сказки. Столкнувшись с коварными разбойниками и другими неприятностями на своем пути, главный герой и его друзья успешно проходят все испытания. «Это история, полная приключений, наполненная радостью и любовью к жизни, о ценности близких, важности друзей и поиске своего места в этом мире, понятная и близкая взрослым и детям», — говорят организаторы.



Ледовое шоу Евгения Плющенко (0+)

Дворец спорта «Юбилейный» // 4 января, 15:00, 19:00.



Евгений Плющенко и Яна Рудковская представят на льду самые яркие фрагменты из самых известных сказок. Под Новый год зрители встретятся с Щелкунчиком и Мышиным Королем, Золушкой и Прекрасным Принцем, Красной Шапочкой и Волком, побывают на Лебедином озере и в гостях у Белоснежки и Семи Гномов. Эксклюзивные костюмы, уникальные номера на льду, классическая и современная музыка в праздничном гала-шоу на льду с участием звезд российского фигурного катания: Юлии Липницкой, Алены Косторной, Георгия Куницы, Лизы Нугумановой.



Billy’s Band (18+)

Garry Bar // 4 января, 20:00.



Играющая на грани джаза, блюза и рока петербургская группа Billy`s Band не отличается веселыми песнями. В репертуаре ее лидера Билли Новика, сознательно немного копирующего образ Тома Уэйтса, преобладают песни о тоске и других человеческих терзаниях. В этом году группа выпустила новый альбом «В шляпе», и произошло это в «в сезон тоски по ушедшей нормальности»: «Поэтому все, что остается, — это оптимизм сквозь сжатые зубы». На новой пластинке не обошлось и без экспериментов, больше внимания уделено электрогитаре, а Билли Новик заходит на на территорию модного уже несколько лет рэпа. Группа приедет в Воронеж почти сразу после Нового года. Для коллектива, характеризующего свою музыку как алкоджаз, — идеальное время. Сам концерт музыканты назвали реанимационным и «похмельным».



За новогодним настроением (16+)

Воронежский театр кукол // 5, 6, 7 января, 18:00.



Премьера «За новогодним настроением» прошла в Воронежском театре кукол в конце декабря 2023 года. Его поставила Анастасия Рожкова. Сам театр характеризует проект как новогодний квартирник для взрослых. «Праздники ассоциируются исключительно с тратами и необходимостью уборки? При слове “чудо” на лице появляется ироничная улыбка? Что ж, поздравляем: вы стали скучным взрослым», — заявлено в анонсе вместе с предложением это исправить. Действие разворачивается прямо в фойе театра. В спектакле активно используются приемы кукольного театра, но больше внимания уделено знакомым всем советским песням, так или иначе ассоциирующимся с Новым годом.



Рождественский «Дон-джаз» (12+)

Воронежская филармония // 7 января, 18:00.



Еще один джазовый концерт, на этот раз рождественский, сыграет биг-бэнд Воронежского филармонии. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Дон-джаз», который начинался как опен-эйр в райцентре Семилуки в 2018 году, а спустя пять лет состоялся и в Воронеже. Солировать на рождественском концерте будут вокалист и пианист Сергей Архипов, гитарист Святослав Епифанов, пианист Владимир Чепрасов и певица Любовь Труфанова.



«Щелкунчик и кошки» (0+)

Воронежский концертный зал // 8 января, 14:30 и 17:30.



Московский театр кошек Владимира Куклачева (сын куда более известного Дмитрия Куклачева) привозит постановку «Щелкунчик и кошки», в котором под музыку из знаменитого балета Чайковского покажут несколько номеров с животными. постановщики обещают смесь драматического театра, балета и цирковой клоунады, главный роли в которой отданы кошкам. В спектакль все это объединил режиссер Валерий Меркулов, работающий в Московском детском музыкальном театре имени Сац.



RockCellos (6+)

Воронежский концертный зал // 10 января, 19:00.



Квинтет RockCellos (четыре виолончелиста и барабанщик) из Санкт-Петербурга за несколько лет зарекомендовали себя как одни из самых отвязных музыкантов, играющих на поле знаменитой финской группы Apocalyptica. В активе российского коллектива множество кавер-версий рок-хитов, а на концертах они порой разбивают инструменты. Но смогут ли они после новогодних каникул также разогреть воронежскую публику, еще неизвестно.



«Анжелюс» (12+)

Центр культуры и искусства «Прогресс» // 12 января, 19:00.



В киноклубе «Прогресс. Кино» пройдет воронежская премьера фильма Эдуарда Жолнина «Анжелюс» и обсуждение с режиссером. «Анжелюс» принял участие в международном кинофестивале «Одна шестая», кинофестивале «Московская премьера» (диплом за лучшую женскую роль; Милена Нестерова получила специальный приз жюри, режиссер Эдуард Жолнин отмечен «За смелость художественного высказывания»), международном кинофестивале «Arctic open» (приз за лучшую операторскую работу получил Сергей Ципис) и международном кинофестивале «Сталкер». Ведущий и куратор — кинокритик Илья Клюев.



Амадей (16+)

Кинотеатр «Спартак» // 20 января, 19:00; 21 января, 12:30.



Театр Вахтангова — один из самых популярных театров в России, который много гастролирует внутри страны и за рубежом. Кинотеатр «Спартак» предлагает посмотреть эксклюзивную трансляцию спектакля «Амадей», премьеры 2023 года. «Амадей» рассказывает не о зависти, а о неразделенной любви. Антонио Сальери обещает Богу целомудрие и праведную жизнь в обмен на возможность стать знаменитым композитором. Но когда дар гениальности получает от Бога не он, а Моцарт, бестактный и взбалмошный подросток, Сальери понимает, что обманут. Имя Amadeus означает любовь Бога, и эта любовь обращена на Моцарта, а не на Сальери. «Это история о природе таланта, о вечной неудовлетворенности человека собственной жизнью, и о его беззащитности перед Вечностью», — говорит режиссер Анатолий Шульев.



«Елка» (6+)

Воронежский концертный зал // 28 января, 12:00.



В Воронеже впервые поставят камерную оперу Владимира Ребикова, премьера которого состоялась в 1903 году. Сам композитор охарактеризовал это произведение как музыкально-психологическую драму. В основу либретто положена сказка Андерсена «Девочка со спичками» и рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Девочку сыграет студентка ГИТИСа Полина Романова, ее мать — сопрано из Воронежского театра оперы и балета Мария Бойко, принца и рассказчика — актер ТЮЗа Роман Лютиков. Также в спектакле заняты артисты театра оперы и балета, студенты хореографического училища и музыкального колледжа имени Ростроповичей. Саму оперу исполнит симфонический оркестр Воронежского концертного зала под управлением Юрия Андросова.



«Папа» (16+)

Воронежский театр оперы и балета // 30 января, 19:00.



Театральное агентство Entracte привозит в Воронеж спектакль «Папа». Гастроли антрепризных проектов в городе проходят постоянно, но в отличие от легких комедий с известными актерами в этом проекте собрались поговорить о серьезном. Спектакль основан на пьесе Флориана Зеллера и рассказывает о жизни страдающего деменцией 80-летнего Андрэ. В главной роли Сергей Маковецкий, его дочь играет Марина Александрова.

