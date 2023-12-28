В Самаре из-за теплой погоды на Волге растаял лед

Вследствие аномально теплой погоды в Самаре лед на Волге растаял, оказав воздействие на речные суда. Феномен, зафиксированный в конце декабря, привел к временным сложностям в движении судов на воздушной подушке.
Местный блогер, Евгений Щекин, поделился видео и фотографиями, на которых отчетливо видно, как лед тает вдоль берегов Самары.
Этот процесс привел к приостановке речной переправы в Рождествено, где использовались суда на воздушной подушке. В связи с таянием льда «амфибии» вынуждены простаивать у речного вокзала, ожидая более благоприятных погодных условий.
Эксперты предполагают, что возобновление ледяной покровы может решить временные сложности и вернуть нормальное движение судов, однако точные сроки этого процесса зависят от дальнейшей погодной динамики.