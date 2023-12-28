Что можно и нельзя делать в Трифонов день 28 декабря, который называют Заря в рукавицах

Православная церковь 28 декабря вспоминает святого Трифона Печенгского. Он является покровителем мореплавателей. В народе отмечают Трифонов день. Кроме того, есть еще одно название — Заря в рукавицах. Так, с 28 декабря начинает прибывать день, а солнце выглядывает чаще.
Народные приметы на 28 декабря
Интересно, что по погоде 28 декабря узнавали, каким будет март. В том случае, если дует западный ветер, то это указывает на оттепель. Если на заре небо красного цвета, то это предупреждает о морозах. Кроме того, северный ветер говорит про похолодание.
Что нельзя делать 28 декабря
В день Трифона запрещено ссориться. Кроме того, не следует стирать, а также гладить. Это может грозить неприятностями. Не рекомендуется ходить в гости. Также 28 декабря нельзя ругать погоду. Предки верили, что можно заболеть.
Что можно делать 28 декабря
По традиции, 28 декабря было принято оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. По возможности нищих также угощали едой. Предки верили, что, если высыпать горящие угли у порога дома, то это может поселить у дома солнце.