Эксперт рассказал, сколько привозили попавших под санкции корейских авто

Корейские машины в общей доле импорта в Российскую Федерацию занимали около 10%. По данным Дальневосточного таможенного управления, за 2023 год (по 13 декабря включительно) на Дальний Восток через морские и сухопутные пункты пропуска физлицами ввезено почти 217 тысяч транспортных средств для личного пользования. На автомобили из Южной Кореи приходилось 18,6 тысяч из них. Подавляющее большинство этого вида импортных товаров было оформлено Владивостокской таможней. Из них 87% (более 182 тысяч) пришли из Японии, остальные — из Ю. Кореи и совсем немного из Китая.