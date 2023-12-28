Эксперт рассказал, сколько привозили попавших под санкции корейских авто

Корейские авто занимают всего 10% рынка иномарок. По мнению приморских дилеров по продаже машин, катастрофой запрёт не станет. Хотя и приведёт к росту цен. Гораздо серьёзнее, что через Корею в Россию теперь нельзя транзитом вести японские подержанные авто.
Корейские машины в общей доле импорта в Российскую Федерацию занимали около 10%. По данным Дальневосточного таможенного управления, за 2023 год (по 13 декабря включительно) на Дальний Восток через морские и сухопутные пункты пропуска физлицами ввезено почти 217 тысяч транспортных средств для личного пользования. На автомобили из Южной Кореи приходилось 18,6 тысяч из них. Подавляющее большинство этого вида импортных товаров было оформлено Владивостокской таможней. Из них 87% (более 182 тысяч) пришли из Японии, остальные — из Ю. Кореи и совсем немного из Китая.
«В связи с небольшим объемом ввозимых из Кореи машин, катастрофы на рынке не случится. Хотя это и приведет к сокращению выбора марок автомобилей. С другой стороны, ранее Корея ввела ограничения на авто стоимостью больше 50 тысяч долларов», — говорит автодилер Антон Стрижкин.
По словам эксперта, в последнее время, после санкций со стороны Японии, наши покупатели действительно обращали внимание на корейские марки. Кроме того, республика Корея на какое-то время стала транзитной страной, через которую в Россию попадали автомобили из других стран. Теперь этот канал поставок закроется.
«Как будут завершены начатые сделки с транзитным импортом через Корею, сказать трудно. Но продавцы всё равно будут искать способы привезти в Россию любые автомобили», — уверен автодилер.
Добавим, что на окончательную стоимость подержанных иномарок также серьезно влияет размер российского утилизационного сбора. Покупая машину для себя, владелец платит около 5 200 рублей. Но, если авто будет продано в течение года, то средняя ставка составит уже 528 800 рублей.