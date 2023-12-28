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Что произошло в Иркутске в ночь на 28 декабря 2023 года: последние новости

На острове Конный завершили строительство катка.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

На острове Конный завершили строительство катка, который предоставляет великолепные возможности для катания на коньках. Площадь этой территории составляет более 4,5 тысячи квадратных метров, что позволяет комфортно разместить всех желающих.

В Иркутске полиция проводит специальные операции для контроля качества икры. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, офицеры полиции активно осуществляют проверки в различных местах города. В ходе проведения рейдов было проверено более 25 объектов. В одном из павильонов были обнаружены товары без необходимой маркировки, документов и деклараций качества.

В Иркутске будут организованы праздничные мероприятия, посвященные детям, участникам специальной военной операции. Разные районы города проведут интерактивные программы.