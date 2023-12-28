Что произошло в Иркутске в ночь на 28 декабря 2023 года: последние новости

В Иркутске полиция проводит специальные операции для контроля качества икры. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, офицеры полиции активно осуществляют проверки в различных местах города. В ходе проведения рейдов было проверено более 25 объектов. В одном из павильонов были обнаружены товары без необходимой маркировки, документов и деклараций качества.