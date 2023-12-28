Новогодний городок заблистал ярче всех в Хабаровске: фото

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Здесь большая нарядная елка, не хуже, чем на площади Ленина или в парке Динамо, и как в сказке — световые инсталляции. Также детвору радуют горки, качели и оленья упряжка. Ежегодно на маленьком бугорке в самом конце парка поселяются герои любимых мультфильмов, и, конечно же, символ наступающего года. В этом году — это Зеленый дракон.
А еще в новогоднем городке на Карла Маркса привлекает светящаяся разноцветными огнями арка, а рядом с ней яркая надпись: «С Новым годом!». Жители отмечают, что каждую зиму такая красота и детям нравится сюда приезжать. Как выглядит новогодний городок в районе Хабаровского торгово-экономического техникума смотрите в нашем фоторепортаже.