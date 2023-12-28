Новогодний городок заблистал ярче всех в Хабаровске: фото

Здесь большая нарядная елка, не хуже, чем на площади Ленина или в парке Динамо, и как в сказке — световые инсталляции. Также детвору радуют горки, качели и оленья упряжка. Ежегодно на маленьком бугорке в самом конце парка поселяются герои любимых мультфильмов, и, конечно же, символ наступающего года. В этом году — это Зеленый дракон.