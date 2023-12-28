Проезд в общественном транспорте Владивостока подорожает уже с 1 января

С нового года меняется тариф на проезд в пригородных поездах Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба АО «Экспресс Приморье». За одну поездку в нужно будет заплатить 28 рублей.
Как сказано в постановлении правительства Приморского края, речь идет о таких маршрутах, как Владивосток — Вторая Речка, Мыс Чуркин — Вторая Речка, Мыс Чуркин — Владивосток.
Напомним, что в новогодние праздники в Приморье электричкам на популярных маршрутах традиционно добавили вагонов. Для гостей и жителей края увеличены схемы составов пригородных поездов, связывающих столицу региона со Спасском-Дальним, Ружино, станцией Тихоокеанская и другими населенными пунктами.