По вине человека: нападавший на собак в Приморье тигр оказался раненным

Напомним, этого тигра поймали в Черниговском районе в ночь на 17 декабря, после того, как он трижды наведался в село Дмитриевка, где съел нескольких собак. После отлова оказалось, что животное крайне истощено — его вес составлял всего 150−170 килограммов и у него сильно повреждены лапы. После отлова, несмотря на все усилия ветеринаров, его состояние стало быстро ухудшаться.