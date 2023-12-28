По вине человека: нападавший на собак в Приморье тигр оказался раненным

Отловленный в Черниговском районе тигр получил огнестрельное ранение до того, как начал нападать на собак. Именно тяжелая рана, ограничившая его подвижность, и стала причиной того, что изголодавшееся животное переключилось на более легкую добычу в виде домашних барбосов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на АНО «Центр “Амурский тигр”.
Специалисты Центра «Тигр» сразу после отлова не заметили, что у тигра есть огнестрельное ранение — оно было получено достаточно давно и успело зарасти. Однако, когда у животного начался воспалительный процесс, ветеринары использовали новое оборудование, приобретенное центром и обнаружили застарелую рану.
Судя по характеру ранения, пуля вошла в тело тигра в районе верхней части левой лопатки и вышла через переднюю левую лапу.
Сейчас специалисты борются за жизнь редкой кошки, но ее состояние остается крайне тяжелым.
«Вскрывшиеся обстоятельства неизбежно приведут к возбуждению уголовного дела», — сообщили в АНО «Центр “Амурский тигр”.
Напомним, этого тигра поймали в Черниговском районе в ночь на 17 декабря, после того, как он трижды наведался в село Дмитриевка, где съел нескольких собак. После отлова оказалось, что животное крайне истощено — его вес составлял всего 150−170 килограммов и у него сильно повреждены лапы. После отлова, несмотря на все усилия ветеринаров, его состояние стало быстро ухудшаться.
Специалисты сообщали, что намерены поймать еще двух конфликтных животных — тигренка, который остался без матери в Чугуевском округа и хищника, который задавил нескольких животных в Партизанском районе. За тигром, который нападал на собак в Краснореченский и Тайга в Дальнегорском городском округе, пока установили наблюдение.