Пособия на детей в России будут назначать по новым правилам

Так, самозанятым родителям выплату одобрят только при условии, что сумма их заработка за 12 расчетных месяцев была больше двух минимальных размеров оплаты труда. К примеру, в 2024 году МРОТ составит — 19 242 рубля, значит минимально они должны были заработать в 2023 году 38 484 рубля. Если в статусе самозанятого родители были не все это время, то их лимит рассчитывают пропорционально: два МРОТ делится на 12 и умножается на месяцы работы в расчетном периоде. Это правило не касается тех, у кого доход от самозанятости является дополнительным, то есть у них есть постоянная работа. Также минимальные требования к размеру годового дохода от самозанятости не касаются тех, у кого есть обоснованные причины для отсутствия заработка, и они попадают под правило «нулевого дохода».