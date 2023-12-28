Пособия на детей в России будут назначать по новым правилам

Правила назначения единого пособия в связи с рождением и воспитанием детей, скорректированы постановлением Правительства РФ. Что в них изменилось, какие позиции теперь будут учитываться при определении дохода семьи, а какие исключаются? Об этом корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» поговорил с управляющим Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ириной Звержеевой.
— В Хабаровском крае единое пособие выплачивается родителям более 109,5 тысячи детей в возрасте до 17 лет, его получают семьи, если среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. В этом году он составляет 19 170 рублей, с 2024 года сумма увеличится до 19 937 рублей. Большинству семей пособие было назначено в начале года, если семья по-прежнему нуждается в господдержке, она может подать заявление на новый срок. А потому родителям надо знать, что тут изменилось.
— Ирина Гаврииловна, уточните, пожалуйста, что теперь не будет учитываться в доход семьи при назначении единого пособия?
— Из расчета среднедушевого дохода исключаются выплаты, полученные при присвоении звания «Мать-героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава». Женщине, родившей десять детей, которая становится «Матерью-героиней», полагается 1 миллион рублей, при награждении орденом «Родительская слава» — 500 тысяч рублей, медалью ордена — 200 тысяч рублей.
Смысл такого поощрения — подчеркнуть уважаемый статус многодетной семьи. Так вот теперь эти выплаты не будут входить в расчет семейного бюджета, и многодетная семья при соблюдении всех иных условий сможет получать единое пособие. Эта норма уже вступила в силу и применяется с 1 декабря.
— Что еще не повлияет на государственную помощь семье?
— Это подработки несовершеннолетних. Доходы подростков, которые еще не достигли 18 лет, продолжают учиться в любых общеобразовательных учреждениях, и при этом они работают, как правило, во время каникул. Если в расчетном периоде подросток работал не более полугода, доходы его тоже не повлияют на размер детского пособия. Эта норма вступит в силу с 1 июня 2024 года.
Теперь, не будут учитываться и проценты, полученные по номинальному счету опекаемого ребенка. И семья, где есть и кровные дети, при соблюдении всех иных условий, будет иметь право на единое пособие. Эта норма уже вступила в силу и применяется с 1 декабря.
— Какие еще доходы опускаются при назначении пособия?
— Средства детей, которые находятся под опекой. Алименты, которые платят отец или мать, лишенные родительских прав, пенсия по инвалидности и другие социальные выплаты перечисляются на специальный номинальный счет. Если такой счет открыт в режиме вклада, когда средства при хранении приносят доход, тогда проценты по нему не будут учтены в доход семьи..
А также, если доход по номинальному счету опекаемого ребенка превысит прожиточный минимум — это тоже не станет поводом для отказа в назначении единого пособия. Для подтверждения особого статуса такого дохода семья должна самостоятельно представить справку в Социальный фонд.
— А что с родителями, которые зарегистрировались как самозанятые?
— С 1 декабря изменились правила назначения пособия на детей самозанятым родителям. Они затронут тех, для кого самозанятость — единственный источник заработка. При условии, что у них нет объективных причин не иметь трудовых доходов.
Так, самозанятым родителям выплату одобрят только при условии, что сумма их заработка за 12 расчетных месяцев была больше двух минимальных размеров оплаты труда. К примеру, в 2024 году МРОТ составит — 19 242 рубля, значит минимально они должны были заработать в 2023 году 38 484 рубля. Если в статусе самозанятого родители были не все это время, то их лимит рассчитывают пропорционально: два МРОТ делится на 12 и умножается на месяцы работы в расчетном периоде. Это правило не касается тех, у кого доход от самозанятости является дополнительным, то есть у них есть постоянная работа. Также минимальные требования к размеру годового дохода от самозанятости не касаются тех, у кого есть обоснованные причины для отсутствия заработка, и они попадают под правило «нулевого дохода».
— Ирина Гаврииловна, а как влияет сумма алиментов на назначение пособия?
— С июня 2024 года изменения коснутся назначения пособия с учетом суммы алиментов. Если при разводе они установлены судом, то алименты будут учитываться по фактически поступившим суммам. Эти данные заявитель может указать самостоятельно. Если исполнительное производство по решению суда не возбуждено, а было передано в службу судебных приставов, то Социальный фонд сам получит эти данные у ФСПП России.
Если алименты установлены на основании соглашения или устной договоренности между родителями, то при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении, но она не может быть меньше предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий. А это четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих детей и половина МРОТ на трех и более детей.