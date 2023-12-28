Хабаровский ХК «Амур» второй раз победил нижнекамский «Нефтехимик» в КХЛ

«Первый период обе команды раскачивались. Он получился не столь выразительным. Во втором внесли корректировки, и игра пошла. При победном счёте начали играть по счёту, допустили ошибку при счёте 3:1. Но ничего, молодцы парни, выдержали и доиграли концовку. Нам эти очки очень нужны были, мы их взяли», — подвёл итоги матча главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов.