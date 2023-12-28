Хабаровский ХК «Амур» второй раз победил нижнекамский «Нефтехимик» в КХЛ

Хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска второй раз подряд разгромил нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче ХКЛ. Как и в предыдущей игре, «тигры» по шайбам набрали четыре очка.
Встреча состоялась 27 декабря на «Платинум-Арене» и завершилась результатом 4:2. Счёт открыл Евгений Грачёв в первом периоде, во втором шайбы забили Ян Дрозг и гостевой форвард Никита Сетдиков. В третьем периоде обе стороны усилили активность. Вслед за шайбой от Александра Хохлачёва последовал гол от Евгения Митякина, но сравнять счёт «Нефтехимику» так и не удалось. Автором победного гола стал нападающий Кирилл Капустин.
«Первый период обе команды раскачивались. Он получился не столь выразительным. Во втором внесли корректировки, и игра пошла. При победном счёте начали играть по счёту, допустили ошибку при счёте 3:1. Но ничего, молодцы парни, выдержали и доиграли концовку. Нам эти очки очень нужны были, мы их взяли», — подвёл итоги матча главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов.
Прошедшая игра стала последней в уходящем 2023 году. В следующий раз «Амур» выйдет на лёд 3 января против череповецкой «Северстали».