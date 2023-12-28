Дождь и снег пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Сегодня в Алматы вновь ожидается дождь. Температура днем поднимется до +7 градусов, а ночью опустится до +2 градусов. Скорость ветра сегодня составит 2,5 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью температура снизится до −2 градусов. Скорость ветра — 9,6 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов, ночью опустятся до +5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,9 м/с.
Как ранее отмечали синоптики, с 28 по 30 декабря в Казахстане на погоду сохраняет свое влияние Атлантический циклон. Он принес с собой осадки в виде дождя и снега, также по республике в эти дни ожидаются метели, гололед и порывистый ветер 15−28 м/с, а
Кроме того, стало известно, какая погода ожидается в Казахстане в первые дни 2024 года. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, в северных регионах 1 и 2 января — в виде снега. В целом по Казахстану прогнозируются гололед, метель, усиление ветра 15−28 м/с.