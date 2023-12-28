Дождь и снег пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Как ранее отмечали синоптики, с 28 по 30 декабря в Казахстане на погоду сохраняет свое влияние Атлантический циклон. Он принес с собой осадки в виде дождя и снега, также по республике в эти дни ожидаются метели, гололед и порывистый ветер 15−28 м/с, а 29—30 декабря в северных и южных регионах — очень сильный ветер 30 м/с и более.