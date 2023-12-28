Исследование: злоупотребление алкоголем и одиночество повышают риск раннего слабоумия

Исследование охватило 350 тыс. человек в возрасте до 65 лет, принимавших участие в проекте Британского биобанка. Ученые из университетов Эксетера и Маастрихта изучили, что может повлиять на предрасположенность человека к раннему слабоумию.
В итоге они обнаружили 15 факторов, связанных с образом жизни и здоровьем, которые значительно повышают риск деменции в молодом возрасте. Среди них оказались более низкий уровень формального образования или более низкий социально-экономический статус, дефицит витамина D, нарушение слуха, депрессия, алкоголизм и социальная изоляция.
Доктор Дженис Рэнсон, старший научный сотрудник Университета Эксетера, сказала, что исследование «открывает новые горизонты в определении того, что риск раннего слабоумия можно снизить».
В частности, устранение ряда факторов можно легко интегрировать в инициативы по профилактике деменции.