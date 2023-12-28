Стала известна программа новогодней ночи на главной площади Владивостока

По данным ведомства, вход на площадь вечером и в новогоднюю ночь будет через металлодетекторы. С 19.00 зазвучит музыка, с 20.00 стартует концертная программа (6+). Выступят дуэты «Рандеву» и Brilliants, музыкальный проект «Признание», исполнители Александр Пстыга, Ксения Ларионова, Валерия Качук и другие артисты.