Стала известна программа новогодней ночи на главной площади Владивостока

Массовые гулянья ждут жителей Владивостока 31 декабря на центральной площади, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе городской администрации.
По данным ведомства, вход на площадь вечером и в новогоднюю ночь будет через металлодетекторы. С 19.00 зазвучит музыка, с 20.00 стартует концертная программа (6+). Выступят дуэты «Рандеву» и Brilliants, музыкальный проект «Признание», исполнители Александр Пстыга, Ксения Ларионова, Валерия Качук и другие артисты.
В 21.00 горожане увидят Fire Show, среди других развлечений — конкурсы и интерактивы по мотивам телепередач «Где логика?» (16+), «Импровизация» (18+), «Крокодил» (6+), «Студия Союз» (16+), а также танцевальный флешмоб и семейное караоке.
Завершит богатую развлекательную программу фейерверк, также их запустят для жителей островов Русский и Попова, села Береговое и посёлка Трудовое.
В полночь прозвучит новогоднее обращение президента России Владимира Путина.