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62-летняя автоледи погибла в ДТП на юге Красноярского края (видео)

В Ермаковском районе Красноярского края 62-летняя женщина-водитель Toyota устроила аварию на встречке с автомобилем Chery и погибла.
дтп
Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

Еще два человека получили ранения.

Как рассказали в ГИБДД, все случилось в среду, 27 декабря, на 499 км трассы Р-257 «Енисей». Автоледи ехала со стороны Абакана в направлении Кызыла и, по предварительным данным, не справилась с управлением. В результате «Тойота» вылетела на встречную полосу движения и врезалась в «Чери».

Водитель японской иномарки погибла на месте, а водитель и пассажир Chery получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время следственно-оперативная группа продолжает выяснять обстоятельства ДТП.