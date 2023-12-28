62-летняя автоледи погибла в ДТП на юге Красноярского края (видео)

Как рассказали в ГИБДД, все случилось в среду, 27 декабря, на 499 км трассы Р-257 «Енисей». Автоледи ехала со стороны Абакана в направлении Кызыла и, по предварительным данным, не справилась с управлением. В результате «Тойота» вылетела на встречную полосу движения и врезалась в «Чери».