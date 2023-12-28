В Приморье скончался знаменитый врач по паллиативной помощи

Во Владивостоке ушел из жизни руководитель отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи Андрей Денеж, сообщает ИА PrimaMedia. Трагическую новость сообщили в городской Поликлинике № 6.
Коллеги отзываются о знаменитом враче как о профессионале высочайшего уровня. Именно Андрей Александрович стоял у истоков, когда в Приморье только создавалась новая паллиативная служба.
«Он посвятил себя не простому делу — работе с неизлечимо больными людьми в последней стадии заболевания, а главное — и их родными, близкими людьми. Это непростая служба и он делал ее на отлично», — говорят его соратники.
«Светлая память о докторе будет жить в наших сердцах и сердцах многочисленных приморцев, кому помогал Андрей Александрович!» — подытожили коллеги врача.
Родился Андрей Денеж в 1974 году. Медицине врач отдал больше 25 лет своей жизни.