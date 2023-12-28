В Приморье вырастет стоимость коммунальных услуг: тарифы

Напомним, ранее правительство Приморского края утвердило постановление о предельных индексах повышения тарифов ЖКХ. Рост цен на коммунальные услуги ожидается на уровне не более чем на 12,1%. При расчетах учитывались нормативы потребления коммунальных услуг на территориях муниципалитетов.