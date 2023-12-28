В Приморье вырастет стоимость коммунальных услуг: тарифы

В Приморье с 1 июля 2024 года вырастут тарифы на коммунальные услуги. Агентство по тарифам Приморского края опубликовало соответствующее постановление, с информацией можно ознакомиться на сайте, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, со следующего года в регионе устанавливаются следующие тарифы на ЖКХ:
Электроэнергия: 1 кВт-ч — 4,07 рубля для городского населения и 3,56 рубля — для сельского (сейчас 3,75 ₽ и 3,28 ₽);
Отопление (Владивосток, Артем, Партизанск, ДГК): 1 Гкал — 2962,36 рубля (с НДС) (сейчас 2848,42 рубля (с НДС);
Горячая вода (Владивосток, ДГК): 1 куб.м. — 235,42 рубля (с НДС).
Холодная вода (Владивосток, ПВК): 1 куб.м. — 44,34 рубля.
Водоотведение (Владивосток, ПВК): 1 куб.м. — 29,63 рубля.
Вместе с тем, минимальная ставка взноса на капремонт жилья будет увеличена с 9,57 ₽ до 10,10 ₽/кв.м.
Напомним, ранее правительство Приморского края утвердило постановление о предельных индексах повышения тарифов ЖКХ. Рост цен на коммунальные услуги ожидается на уровне не более чем на 12,1%. При расчетах учитывались нормативы потребления коммунальных услуг на территориях муниципалитетов.
Редакция ИА PrimaMedia запросила более подробную информацию о формировании тарифов в региональном министерстве ЖКХ.