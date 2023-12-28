В Мухене Хабаровского края поймали конфликтную тигрицу

В посёлке Мухен района имени Лазо Хабаровского края этой ночью отловлен ещё один конфликтный тигр, который беспокоил людей своими визитами. Об этом проинформировали специалисты управления охотничьего хозяйства регионального правительства в официальном Телеграм-канале ведомтсва, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сегодня ночью в п. Мухен района имени Лазо сотрудниками специалисты управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края совместно со Службой по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий региона отловлен конфликтный тигр, беспокоивший жителей посёлка. Хищника осмотрят ветеринарные врачи, — говорится в сообщении.
— Больше 20 собак она «сняла» с цепей. Мы поговорили с людьми, напомнили правила безопасности. Попросили тщательно фиксировать следы посещения тигров. Все материалы передали в управление охотхозяйства. Ребята к нам приехали. Смогли отогнать тигрицу с тигрёнком. Убедились, что где-то с неделю она не заходит в село, уехали на происшествие с тигром в другое поселение нашего района. Но вскоре наша тигрица вернулась, взялась за старое. Но в посёлок за собаками приходила уже одна, — рассказала глава администрации посёлка Мухен Наталья Казак. Группа реагирования на конфликтные ситуации вернулась в Мухен. Тигрицу отловили. В случае появления её детёныша в поселении, займутся его отловом. Выжить ему одному в тайге будет непросто.
Напомним, ранее Росприроднадзор выдал разрешения на отлов конфликтных тигров в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском и Комсомольском районах. Конфликтный хищник был отловлен около посёлка Лермонтовка Бикинского района.
Охотоведы настоятельно напоминают основные правила поведения при встрече с тигром. Прочитать их можно по этой ссылке.