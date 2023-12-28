В Мухене Хабаровского края поймали конфликтную тигрицу

— Больше 20 собак она «сняла» с цепей. Мы поговорили с людьми, напомнили правила безопасности. Попросили тщательно фиксировать следы посещения тигров. Все материалы передали в управление охотхозяйства. Ребята к нам приехали. Смогли отогнать тигрицу с тигрёнком. Убедились, что где-то с неделю она не заходит в село, уехали на происшествие с тигром в другое поселение нашего района. Но вскоре наша тигрица вернулась, взялась за старое. Но в посёлок за собаками приходила уже одна, — рассказала глава администрации посёлка Мухен Наталья Казак. Группа реагирования на конфликтные ситуации вернулась в Мухен. Тигрицу отловили. В случае появления её детёныша в поселении, займутся его отловом. Выжить ему одному в тайге будет непросто.