В Хабаровске озвучены итоги конкурса «Амурский хрусталь»

Как сообщили в пресс-службе мэрии, лучшей признана скульптура изо льда «Волшебство Дроссельмейера». Авторы и ранее создавали шедевры, например, в 2022 году лучшей работой была признана скульптура «Жар-птица», созданная ими же — Дмитрием Бойцовым и Тимуром Иконниковым.