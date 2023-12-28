В Хабаровске озвучены итоги конкурса «Амурский хрусталь»

Как сообщили в пресс-службе мэрии, лучшей признана скульптура изо льда «Волшебство Дроссельмейера». Авторы и ранее создавали шедевры, например, в 2022 году лучшей работой была признана скульптура «Жар-птица», созданная ими же — Дмитрием Бойцовым и Тимуром Иконниковым.
Победителям вручили диплом, медали и денежную премию в размере 90 тысяч рублей.
Второе место по итогам конкурса заняли Владимир Антонов и Евгений Кузнецов, третье — Александр Заславский и Вадим Гафуров. Их отметили дипломами, медалями и премиями в 80 и 70 тысяч рублей соответственно.