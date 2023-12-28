Синоптики обещают в Челябинской области предновогоднюю оттепель — до +1

Синоптики обещают в Челябинской области предновогоднюю оттепель — в четверг, 28 декабря, будет от плюс 1 до минус 4, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По уточненным данным, в северной половине пойдет небольшой снег, на юге — снег, мокрый снег, местами — сильный, в отдельных районах вероятны метели, гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 13 м/с.
В Челябинске сегодня небольшой снег, местами гололедица, минус 1−3 градуса.
В 6.30 утра в центре города минус 7, влажность воздуха 81%, ветер юго-западный 5 м/с, атмосферное давление при норме 744 мм составляет 728 мм ртутного столба.