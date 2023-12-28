Представление внесли директору аэропорта Иркутска из-за нарушения прав ребенка-инвалида

Напомним, что Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку по опубликованным в СМИ сведениям об отказе пассажирке в предоставлении комнаты матери и ребенка в аэропорту Иркутска. Ранее в соцсетях появилась информация, что 19 октября начальница смены в воздушной гавани аэропорта отказалась предоставить женщине и 5-месячному младенцу помещение, чтобы накормить и поменять подгузник ребенку. По итогам проверки будет дана оценка действиям работников аэропорта по соблюдению прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.