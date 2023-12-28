Представление внесли директору аэропорта Иркутска из-за нарушения прав ребенка-инвалида

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура приняла меры к защите прав ребенка-инвалида в аэропорту Иркутска. Директору воздушной гавани внесли представление. Также в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении.
Установлено, что 16 ноября 2023 года во время досмотра семьи с ребенком-инвалидом работники аэропорта не предоставили беспрепятственный доступ на инвалидной коляске к объектам транспортной инфраструктуры, не оказали необходимую помощь и не провели индивидуальный досмотр, вместо общей стационарной рамки металлодетектора, чем нарушили права пассажиров.
В связи этим Байкало-Ангарский транспортный прокурор внес представление директору аэропорта, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг).
Напомним, что Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку по опубликованным в СМИ сведениям об отказе пассажирке в предоставлении комнаты матери и ребенка в аэропорту Иркутска. Ранее в соцсетях появилась информация, что 19 октября начальница смены в воздушной гавани аэропорта отказалась предоставить женщине и 5-месячному младенцу помещение, чтобы накормить и поменять подгузник ребенку. По итогам проверки будет дана оценка действиям работников аэропорта по соблюдению прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.