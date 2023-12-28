В Новокузнецке ищут двух пропавших мальчиков 9 и 10 лет: Владислава и Дениса Шабалина. 29 декабря они ушли из дома по ул. Косыгина и не вернулись.
Денис Шабалин ростом 120 см, худощавого телосложения, русоволосый. Мальчик был одет в чёрную вязаную шапку, серую куртку, тёмно-синие брюки, чёрный школьный рюкзак с красным рисунком в виде смайлика.
Владислав Шабалин чуть выше ростом, тоже худощавый и светло-русый. Был одет в серую шапку, куртку с капюшоном цвета хаки, чёрные брюки и чёрный рюкзак с рисунком автомобиля.
Полицейские просят граждан, кто что-то знает о местонахождении мальчиков, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-61−60−96, 8−906−987−40−47 или 02 (102 с мобильного). Анонимность гарантируется.
ДОПОЛНЕНО: Детей нашли, с ними всё в порядке.