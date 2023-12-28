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От 0 до −20 градусов: жителей Башкирии ожидают «температурные качели»

По данным синоптиков, в четверг, 28 декабря, пройдет небольшой снег, местами до умеренного, днем по югу республики осадки в виде снега и мокрого снега, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.
Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 94% 750 мм рт. ст. +12°
Источник: Башинформ

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха днем 0, −5°.

В пятницу, 29 декабря, прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного, ночью и утром в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут −10, −15°, днем −7, −12°.

В субботу, 30 декабря, ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −10, −15°, при прояснениях до −20°, днем −3, −8°, по северу до −13°.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе на период новогодних каникул вводится режим повышенной готовности.