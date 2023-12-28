От 0 до −20 градусов: жителей Башкирии ожидают «температурные качели»

По данным синоптиков, в четверг, 28 декабря, пройдет небольшой снег, местами до умеренного, днем по югу республики осадки в виде снега и мокрого снега, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.