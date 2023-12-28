От 0 до −20 градусов: жителей Башкирии ожидают «температурные качели»

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха днем 0, −5°.
В пятницу, 29 декабря, прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного, ночью и утром в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут −10, −15°, днем −7, −12°.
В субботу, 30 декабря, ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −10, −15°, при прояснениях до −20°, днем −3, −8°, по северу до −13°.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе на период новогодних каникул вводится режим повышенной готовности.