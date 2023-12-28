В Хабаровске прокуратура нашла нарушения в ТОГУ

Проверка вуза прошла после жалоб студентов на ненадлежащее состояние корпуса № 3. Сотрудники надзорного ведомства осмотрели здание и обнаружили, что у него разрушен штукатурный слой фасада. В то же время, в программу капремонта университета на 2022−2023 годы обновление фасада включено не было.