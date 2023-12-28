Роспотребнадзор прокомментировал данные о новогодних клещах в Красноярском крае

Специалисты ведомства прокомментировали опубликованную СМИ информацию о том, что при покупке натуральной елки есть вероятность приобретения вместе с деревом якобы спящих под его корой паукообразных, которые, проснувшись в домашнем тепле, могут заразить людей или животных. «Это, конечно, фейк», — заявили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
По словам сотрудников ведомства, клещи опасны для человека с апреля по октябрь, в остальные месяцы они не отличаются активностью, потому что попросту спят. Причем не на елях или каких-то других деревьях, а в почве, в лесной подстилке из прелой травы, листвы или хвои. «Принести в дом клеща вместе с елкой маловероятно», — подытожили специалисты.
Скептики могут возразить: маловероятно — еще не значит «исключено». Но есть обнадеживающие данные статистики: на территории Красноярского края случаи присасывания клещей зимой не регистрировались никогда.