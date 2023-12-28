Роспотребнадзор прокомментировал данные о новогодних клещах в Красноярском крае

По словам сотрудников ведомства, клещи опасны для человека с апреля по октябрь, в остальные месяцы они не отличаются активностью, потому что попросту спят. Причем не на елях или каких-то других деревьях, а в почве, в лесной подстилке из прелой травы, листвы или хвои. «Принести в дом клеща вместе с елкой маловероятно», — подытожили специалисты.