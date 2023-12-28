Телеканал ТНТ покажет приключенческое драмеди «Лада Голд» с актрисой из Ангарска

Артур, внук криминального авторитета Мидаса, вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Здесь он встречает Павла, внука известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова, который увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. Только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец — начинают пытать Артура, где золото его деда. И никто пока не знает, что все эти годы золото было у них буквально под носом — даже Шамрай, протеже Мидаса, который готов на все, чтобы вернуть это золото, а еще влияние и власть. В этом беспределе Артур и Павел вынуждены подружиться, чтобы спастись от преступников, ответить за поступки родных и, возможно, найти любовь.