Телеканал ТНТ покажет приключенческое драмеди «Лада Голд» с актрисой из Ангарска

8 января в 22.00 на телеканале ТНТ начинается показ приключенческого драмеди «Лада Голд» (16+) с Эльдаром Калимулиным и Романом Евдокимовым в главных ролях. «Лада Голд» — это история безумного путешествия Артура и Паши, внуков двух кровных врагов, на «Ладе», полностью сделанной из золота — по заветам бандитской роскоши девяностых. Режиссер сериала — Никита Власов, сценарий Власов писал вместе с Егором Чичкановым. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ТНТ в Иркутске.
Одну из ролей в сериале сыграла ангарчанка Ольга Хохлова. Высшее образование актриса получила на актерском факультете Дальневосточного института искусств. Прослужив несколько лет в Приморском краевом драматическом театре, в середине 90-х она перебралась в Москву. Артистка сыграла более чем в 190 фильмах и сериалах.
Артур, внук криминального авторитета Мидаса, вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Здесь он встречает Павла, внука известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова, который увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. Только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец — начинают пытать Артура, где золото его деда. И никто пока не знает, что все эти годы золото было у них буквально под носом — даже Шамрай, протеже Мидаса, который готов на все, чтобы вернуть это золото, а еще влияние и власть. В этом беспределе Артур и Павел вынуждены подружиться, чтобы спастись от преступников, ответить за поступки родных и, возможно, найти любовь.